In Arnstein (Landkreis Main-Spessart) ist es am Mittwoch gegen 16:35 Uhr an der Einmündung des Weyersmühlweges in die Julius-Echter-Str. zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Ein 69 Jähriger hatte beim Einfahren in die Straße einen dort querenden 42-jährigen Autofahrer übersehen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.