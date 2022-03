Zusammenstoß zweier Autos in Alzenau-Michelbach - 20.000 Euro Schaden

Am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr kam es in Michelbach (Landkreis Aschaffenburg) zu einem Zusammenstoß zweier Autos in der Straße zum Ickelhans. Ein 30-jähriger Fiat-Fahrer wollte von einer Hofausfahrt auf die Straße fahren, übersah dabei aber den Renault einer 35-jährigen Frau. Nach dem Zusammenstoß klagten beide Autofahrer über Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich. Der Fiat musste abgeschleppt werden. Der Schadenbeträgt rund 20.000 Euro.

Unfallflucht Alzenau-Hörstein

Hörstein (Landkreis Aschaffenburg). Am Mittwoch um 11.30 Uhr blieb ein bisher unbekannter Laster-Fahrer an einer Hausmauer in der Wolfswingertstraße hängen. Dabei wurde die Hausmauer leicht zerkratzt. Der Schaden beträgt circa 100 Euro.