Zusammenstoß zweier Autos auf B 26 in Gemünden

Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr fuhr die 56-jährige Autofahrerin vom Parkplatz eines Baumarktes in der Bahnhofstraße in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah sie eine auf der B 26 befindliche 39-jährige Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.

Gemünden. Am Mittwochmorgen gegen 6.10 Uhr erfasste ein 61-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303, kurz vor Schaippach, ein die Straße querendes Reh.

Das Wild wurde hierbei getötet. Am Pkw Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.