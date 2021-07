Zusammenstoß in Kahl: Vier Personen teils schwer verletzt

Einige Minuten nach zehn Uhr fuhr ein Mann mit seinem Skoda von Alzenau in Richtung Großkrotzenburg. Auf Höhe des Schlosses Emmerichshofen ordnete er sich in die Linksabbiegespur ein. Statt nach links abzubiegen, zog der Fahrer seinen Skoda wieder zurück nach recht, vermutlich, um nun in einen Feldweg nach rechts einzubiegen. Dabei übersah der Mann einen von hinten ankommenden Seat. Der Seat krachte in die Beifahrerseite des Skoda.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kümmerten sich Feuerwehrleute der Feuerwehr Kahl um die Verletzten. Diese kamen dann in Krankenhäuser. Die beiden Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert. rah