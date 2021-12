Zusammenstoß im Kreisverkehr in Eußenheim

Polizeipanne in Aschaffenburg. Fast zwei Wochen lang ein Rentner tot in seiner Küche, wegen eines Kommunikationsproblems der Polizei mit der Stadtverwaltung.

Dort hatte ein 86-jähriger Autofahrer, welcher aus Fahrtrichtung Karlstadt kam, beim Einfahren in den Kreisverkehrt den dort fahrenden Pkw eines 59-jährigen Mannes übersehen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000.- Euro.

Fahrzeugkollision bei Überholvorgang

Retzbach, Kreis Main-Spessart. Ein 40-jähriger Autofahrer wollte am Dienstag gegen 11:15 Uhr, zwischen Retzbach und Thüngen, den vorausfahrenden Pkw eines 53-jährigen Mannes und einen vor diesem fahrenden Lkw überholen. Der Fahrer des überholten Pkw zog, als sich das nachfolgende Fahrzeug bereits neben seinem Pkw befand, ebenfalls auf die Gegenfahrbahn um den Lkw zu überholen. Es kam in der Folge zu einer seitlichen Berührung der beiden Pkw. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.

Zusammenstoß in Einmündung

Arnstein, Kreis Main-Spessart. In Arnstein übersah am Dienstag gegen 18:45 Uhr ein 26-jähriger Autofahrer beim Einbiegen von der Werntalstr. in die Karlstadter Str. einen dort fahrenden Pkw eines 36-jährigen Mannes. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt