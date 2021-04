Zusammenstoß im Kreisverkehr bei Zellingen

Der 35-jähriger Autofahrer übersah bei Zellingen auf der Staatsstr. 2437, beim Einfahren in den Kreisverkehr zur Mainbrücke, den im Kreisverkehr fahrenden Pkw einer 49-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000.- Euro entstand.

Holzpaletten entwendet

Eußenheim, Ldkr. Main-Spessart. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Eußenheim aus einem Gartengrundstück in der Langgasse zwei Holzpaletten entwendet. Die Paletten hatten einen Wert von ca. 50.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.