Zusammenstoß im Kreisel in Mosbach - Mann verletzt

In der Nacht auf Freitag kollidierten zwei Fahrzeuge in einem Kreisverkehr in Mosbach-Diedesheim. Gegen 0.15 Uhr fuhr die 18-Jährige mit ihrem Audi A3 garadeaus über den Kreisverkehr in der Heidelberger Straße und prallte mit dem VW Golf eines 22-Jährigen zusammen, der sich im selben Moment ebenfalls ordnungsgemäß im Kreisverkehr befand. Der Mann wurde bei der Kollision leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Mosbach: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter verursachte am Donnerstagnachmittag mit einem Fahrzeug einen Verkehrsunfall in Mosbach und flüchtete. Zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr beschädigte der Unfallverursacher den an einer Waschanlage in der Straße "alte Neckarelzer Straße" abgestellten Audi. Hierbei entstand Schaden an dem Kotflügel und der Beifahrerseite des Wagens in Höhe von circa 2.000 Euro. Anschließend fuhr er davon ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis