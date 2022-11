Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Wasserpfeife in Gemünden gestohlen

Symbolbild: Shisha, Wasserpfeife

Gemünden, Lkr. Main-Spessart. Am Feiertag Allerheiligen kam es zu einem Diebstahl einer Wasserpfeife mit Zubehör. Die Gegenstände wurden in Gemünden in der Wernfelder Straße in den frühen Morgenstunden gestohlen.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Polizei Gemünden