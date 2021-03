Am Montag stieß gegen 12:20 Uhr ein 83-jähriger Autofahrer in Zellingen in der Straße Vorstadt, beim Rangieren aus einer Parklücke, gegen das Auto ines 63-jährigen Mannes. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1300.- Euro.

grr / Pressebericht der Polizeiinspektion Karlstadt