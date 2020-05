Zusammenstoß beim Ausparken in Laudenbach: Schaden von rund 7000 Euro

Eine 25-jährige Autofahrerin wollte gegen 12.15 Uhr in Laudenbach in der Oberen Siedlungsstraße rückwärts aus einem Grundstück auf die Straße ausparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 81-jährigen Mannes, der dort auf der Fahrbahn unterwegs war. An den Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden in Höhe von circa 7000 Euro.

Autofahrer unter Drogeneinfluss in Karlstadt

Bei der Kontrolle eines 19-jährigen Autofahrers stellten die Beamten am Dienstag gegen 15.10 Uhr in der Arnsteiner Straße in Karlstadt fest, dass dieser Auffälligkeiten zeigte, welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Ein Vortest bestätigte die Feststellungen der Beamten. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Lastwagen ausgewichen und Wand gestreift in Wiesenfeld

Am Dienstag musste gegen 16.15 Uhr eine 19-jährige Autofahrerin im Wiesenfelder Ortskern einem Lastwagen ausweichen, welcher in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn kam. Dabei streifte die Autofahrerin eine Hauswand, wodurch an ihrem Auto der rechte Außenspiegel beschädigt wurde. Der Lastwagenfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter.

Von dem blauen Lastwagen der Marke DAF, an dem vier Scheinwerfer an einem Bügel über dem Führerhaus verbaut waren, ist lediglich das Teilkennzeichen "MSP-?" bekannt. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353 97410.

Autofahrer entzieht sich Kontrolle

In der Nacht von Freitag, 22., auf Samstag, 23. Mai, wurde gegen 23.30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Arnsteiner Straße in Karlstadt der Fahrer eines am Fahrbahnrand stehenden Autos kontrolliert. Ein 22-jähriger Mann, der mit einem VW Caddy aus Richtung Würzburger Straße in die Arnsteiner Straße eingefahren war, beschleunigte während dieser Kontrolle sein Fahrzeug und fuhr trotz Gegenverkehrs sehr zügig im Abstand von wenigen Zentimetern an der am kontrollierten Auto stehenden Polizeibeamtin vorbei. Der ihm entgegenkommende Autofahrer musste dabei sein Fahrzeug abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu vermeiden.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles, insbesondere den Fahrer des Fahrzeuges, welches dem VW-Fahrer entgegenkam, sich unter 09353 97410 zu melden.

palu/Polizei Karlstadt