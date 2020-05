Zusammenstoß beim Abbiegen in Arnstein

Ein 78-jähriger Autofahrer bog am Mittwoch gegen 13:40 Uhr in Arnstein auf der Schweinfurter Straße über die Gegenfahrbahn nach links, zum Parkplatz eines Einkaufsmarktes, ab. Dabei übersah er das ihm entgegenkommende Auto eines 64-jährigen Mannes, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1500.- Euro.

Auffahrunfall in Karlstadt

Ein 30-jähriger Autofahrer, der in Karlstadt in der Würzburger Str. aus Richtung Himmelstadt kommend unterwegs war, bemerkte am Mittwoch gegen 17:15 Uhr zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt halten mussten. Es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 800.- Euro entstand.

stru/Polizei Karlstadt