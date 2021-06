Zusammenstoß - Autofahrerin übersieht in Mömbris anderes Auto

Uum kurz nach 10 Uhr wollte eine 66-jähriger Seat-Fahrerin von der Dörnsteinbacher Straße auf die vorfahrtsberechtigte Alzenauer Straße abbiegen. Dabei übersah sie den Renault einer 27-jährigen Frau, die aus Richtung Alzenau kam. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Der Schaden beträgt circa 3.000 Euro.

Kahl. Am Donnerstag zwischen 15.00 und 17.45 Uhr wurde ein Mazda, der in der Königsberger Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Aufgrund der Spuren dürfte es sich bei dem flüchtigen Verursacher um einen Klein-Lkw gehandelt haben. Der Schaden an dem Mazda wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Vorfahrtsunfall

Schöllkrippen. Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Katharinenstraße zur Staatsstraße 2305 entstand am Donnerstagmorgen ein Gesamtschaden von 10.500 Euro. Um kurz vor 06 Uhr bog ein 27-jähriger Suzuki-Fahrer von der Katharinenstraße auf die Staatsstraße ab. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten VW eines 62-jährigen Mannes. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Suzuki musste abgeschleppt werden.