Zusammenstoß auf Lohrer Westtangente: 2500 Euro Schaden

Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin kam aus der Ignatius-Taschner-Straße und wollte die Westtangente überqueren. Dabei übersah sie einen von rechtes kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw Daimler-Benz. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Autoantenne geklaut

Bereits am Freitag, 06.08.21, wurde auf einem Parkplatz des Krankenhauses für Psychiatrie in Lohr am Main die Dachantenne eines weißen VW T-Cross entwendet. Die Fahrerin hatte ihren Pkw in der Zeit von 06.30 - 12.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Nähe des Verwaltungsgebäudes abgestellt. Bei ihrer Rückkehr fehlte die schwarze Dachantenne. Der Beuteschaden konnte bisher noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Polizei Lohr