Zusammenstoß: 80-Jähriger verletzt sich beim Ausparken in Marktheidenfeld leicht

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Baumhofstraße parkte ein 80-Jähriger rückwärts aus. Dabei übersah er ein Mofa, das hinter ihm vorbeifuhr. Bei dem darauf folgenden Zusammenstoß kam der 65-jährige Mofafahrer zu Fall, wobei er sich diverse Schürfwunden zuzog. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Beim Ausparken zusammengeprallt

Am Montagabend „trafen" sich zwei Autos auf den Parkplatz am Mainkai. Ein 48-Jähriger parkte gegen 18.30 Uhr mit seinem VW zunächst in eine Parkbucht ein, wollte die Position aber nochmals verändern. Als er dazu nochmals zurücksetzte, wollte ein in der gegenüberliegenden Reihe befindlicher BMW-Fahrer ebenfalls seinen Parkplatz verlassen. So kam es zum rückwärtigen Zusammenstoß beider Pkw. Der Gesamtschaden wird ebenfalls mit etwa 3000 Euro angegeben.

Marihuana sichergestellt

Eine Kleinmenge Marihuana und einen Joint förderte eine Kontrolle eines Heranwachsenden am Montagabend zu Tage. Als der 18-Jährige im Bereich des Lohgrabens eine Streifenbesatzung erblickte, steckte er einen Gegenstand hastig in seine Hosentasche. Bei der anschließenden Kontrolle händigte er zunächst einen Joint aus. In einer mitgeführten Tasche wurde darüber hinaus eine noch etwas Marihuana aufgefunden.