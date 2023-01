Zusammenprall von zwei Autos bei Rohrbrunn

Gegen 15.30 Uhr wollte eine 48 Jahre alte Fiat-Fahrerin von der Rastanlage Rohbrunn kommend die Staatsstraße 2317 in Richtung Dammbach queren. Hierbei übersah sie vermutlich einen in Richtung Aschaffenburg fahrenden Opel-Fahrer. Dieser kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte in die Seite des Fiats.

Die Insassen wurden von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt und blieben beide augenscheinlich unverletzt.

Die Feuerwehr Weibersbrunn sicherte die Unfallstellle ab, regelte den Verkehr und reinigte die Fahrbahn. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf über zehntausend Euro.

Ralf Hettler