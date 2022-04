Zusammenprall von Pedelec- und E-Scooter-Fahrer bei Laudenbach - ein Verletzter

Am Dienstag um 17:15 Uhr befuhr ein 36-jähriger E-Bike-Fahrer den Radweg von Mühlbach kommend in Richtung Laudenbach und wechselte dann auf den linksseitigen Gehweg. Gleichzeitig fuhr ein 45-jähriger mit seinem E-Scooter entgegengesetzt auf dem Radweg und wechselte ebenso auf den Gehweg. Es kam zum Zusammenprall mit Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Weiterhin wurde der Fahrer des E-Scooter verletzt und in ein Krankenhaus nach Würzburg verbracht. Beide Verkehrsteilnehmer trugen keinen Schutzhelm.

Licht- und Bremsanlage von Fahrrad in Karlstadt gestohlen

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Zwischen Donnerstag, 14.04.2022 gegen 15:30 Uhr und Dienstag, 19.04.2022, 14:00 Uhr wurde am Bahnhof in Karlstadt an einem mit Fahrradschloss gesicherten Trekkingrad, Marke Zündapp, die komplette Bremsanlage und die Beleuchtung vorne und hinten ordentlich demontiert und entwendet. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von 150,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise zum unbekannten Täter unter 09353/97410.

Kleintransport schrammt VW - Fahrer ohne gültigen Führerschein

Zellingen, Ldkr. Main-Spessart. Am Dienstag um 15:42 Uhr kam es in der Würzburger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 55-jährigen Fahrer eines Kleintransporters, der an einem geparkten Auto vorbeifuhr und hierbei den Vorrang des entgegenkommenden, 38-jährigen Fahrer eines VW missachtete. Er verursachte einen Streifschaden in Höhe von 500,- Euro.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher lediglich eine moldawische Fahrerlaubnis besaß. Diese hat jedoch keine Gültigkeit mehr in Deutschland, da der Besitzer bereits vor mehreren Jahren einen festen Wohnsitz in Deutschland begründete. Ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Unfallverursacher sowie eine weitere Strafanzeige wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Halter des Kleintransporters wurden eingeleitet.

