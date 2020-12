Zurückgelassene Handtasche lockt Diebe in Seeheim-Jugenheim an

In der Zeit zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr schlugen die Täter die Beifahrerseite des in der Sandstraße geparkten Autos ein, schnappten sich die Beute und flüchteten. Die Darmstädter Kripo ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Münster: Opel Insignia aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen

Münster (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (23.12.) haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Berliner Straße getrieben. In der Zeit zwischen 4 und 6 Uhr brachen die Kriminellen dort einen in einer Hofeinfahrt geparkten Opel Insignia auf und entwendeten Münzgeld, einen DVD-Player sowie ein Handyladekabel. Der verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit dem Fall betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamte Hinweise zu den Tätern entgegen.

Alsbach: Mehrfamilienhaus von ungebetenen Gästen heimgesucht

Alsbach-Hähnlein (ots) - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der "Alten Bergstraße" ist am Mittwoch (23.12.) in der Zeit zwischen 11 Uhr und 19.45 Uhr von ungebetenen Gästen heimgesucht worden. Die Täter gelangten gewaltsam über ein Fenster in die Räume und suchten dort nach Wertgegenständen. Sie wurden fündig und entwendeten Bargeld. Mit ihrer Beute machten sie sich in unbekannte Richtung davon. Die Kripo in Darmstadt ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Weiterstadt-Gräfenhausen: Kirchenfenster beschädigt - 3000 Euro Sachschaden

Weiterstadt (ots) - Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, ist das Fenster einer Kirche in der Schlossgasse bereits am Montag (21.12) von noch unbekannten Tätern beschädigt worden. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers ist mit Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9693810 sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Südhessen