In der Zeit zwischen 15 und 17.30 Uhr schlugen die Täter die Beifahrerseite des Autos ein und schnappten sich die Tasche samt Geldbörse und Schmuck.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Tasche geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Kommissariats 41 in Dieburg in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06071/96560).

Quelle: Polizei Südhessen/ lady