Zummenstoß zwischen Ford und VW bei Mittelsinn - zwei Verletzte

Am Mittwochnachmittag gegen 16:55 Uhr befuhr ein 46-jähriger Ford-Fahrer die Staatsstraße 2304 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Obersinn. An der Abzweigung nach Mittelsinn wollte er nach links abbiegen. Da ihm seinen Angaben zufolge etwas ins Auge geflogen ist, konnte er nichts mehr sehen und geriet hierdurch auf die linke Fahrbahnseite. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW einer 18-jährigen Frau. Bei dem Unfall wurden jeweils die Beifahrerinnen in den Unfallfahrzeugen leicht verletzt und durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Wildunfälle bei Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagmorgen gegen 05:10 Uhr befuhr eine 55-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 11 von Hofstetten kommend in Fahrtrichtung Steinbach, als ein Hase die Fahrbahn querte und von ihrem Pkw erfasst und getötet wurde. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro.

Gemünden-Hofstetten, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochmorgen gegen 05:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Hofstetten kommend in Richtung Steinbach. Etwa 200 m nach dem Parkplatz wollte ein Reh die Fahrbahn queren und wurde von seinem Pkw Seat erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von geschätzt etwa 1.000,- Euro.

Auto in Karsbach komplett ausgebrannt

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 10:15 Uhr führte ein 61-Jähriger in einer Betriebshalle Reparaturarbeiten an einem Pkw Lada durch. Beim Schweißen des Unterbodens geriet die Kunststoffverkleidung im Innenraum des Fahrzeugs in Brand. Der Pkw brannte hierbei fast vollständig aus (Sachschaden ca. 1.000,- Euro). Das Feuer konnte eigenständig gelöscht und der Pkw aus der Halle geschoben werden. Somit entstand kein Gebäudeschaden. Die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr aktiv eingreifen.

Leitplanke in Neuedndorf geschrammt

Neuendorf, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 09:50 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Lkw mit Anhänger die B 26 von Lohr in Fahrtrichtung Gemünden. Kurz nach Neuendorf, auf Höhe des Parkplatzes, streifte er aus Unachtsamkeit die Leitplanke. Er meldete den Unfall unverzüglich bei der Polizei. Am Lkw entstand 500,- Euro Schaden, an der Leitplanke wird der Schaden wird ca. 800,- Euro geschätzt.

Geparktes Auto in Gemünden angefahren

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 09:30 Uhr streifte der 48-jährige Fahrer eines Kleintransporters beim Rangieren in der Schulstraße einen geparkten Ford. Am Ford entstand ein minimaler Schaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Der Unfallverursacher meldet den Unfall unverzüglich bei der Polizei, so dass der Geschädigte zeitnah verständigt werden konnte.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden