Zum sechsten Mal: Schon wieder brennt der Wald in Obernau

Spaziergänger hatten nahe eines Radweges zwischen Obernau und dem Industriegebiet "Bollenwald" das Feuer entdeckt. Diesmal standen etwa 100 Quadratmeter Waldboden in Flammen. Die Feuerwehr konnte rasch löschen. Auch hier gibt es bislang keine Hinweise auf eine Brandursache.

Schon am Sonntagmorgen, Samstagabend und die Tage zuvor hatte es in dem Gebiet in Obernau gebrannt. Inzwischen ist die Feuerwehr nun zum sechsten Brand ausgerückt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Ralf Hettler/mkl