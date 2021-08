Zugtür eingetreten  Zeugenaufruf Bundespolizei

Am Samstagvormittag (14.08.2021) gegen 11:15 Uhr trat eine bislang unbekannte männliche Person eine Glasdurchgangstür in einem von Frankfurt/ Main kommenden Regionalzug kurz vor dem Halt in Aschaffenburg ein. Die Splitter der zerbrochenen Tür trafen hierbei einen in unmittelbarer Nähe sitzenden Reisenden. Ob die Person hierbei Verletzungen erlitten hat, ist bislang nicht bekannt. Der Täter und sein Begleiter verließen wenige Minuten später am Hauptbahnhof Aschaffenburg den Zug. Sie werden als zwischen 25 und 30 Jahre alt, schwarz gekleidet und mit südlichem Aussehen beschrieben. Einer der beiden soll eine auffallende Zahnlücke und einen Goldzahn gehabt haben.

Die Bundespolizei sucht nun die durch die Glassplitter getroffene Person und weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Würzburg unter der Rufnummer 0931 / 322 59 0 entgegen.