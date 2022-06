Zur Nägelseehalle am Schulzentrum in Lohr wurden einige Reisende geleitet, nachdem sie wegen eines Notarzteinsatzes auf der Strecke zwischen Würzburg und Aschaffenburg am Lohrer Bahnhof festgesessen haben.

In der Folge sind laut Einsatzzentrale der Polizei Unterfranken zwei Züge mit mehreren Hundert Menschen liegen geblieben. Diese werden durch das Technische Hilfswerk (THW) und schnelle Einsatzgruppen des Rettungsdienstes betreut. In diesen beiden Zügen wurde niemand verletzt.

Nach Informationen unserer Redaktion hat das THW für die Mitfahrenden vor Ort ein Zelt errichtet. Es sind laut unserer Reporterin vor Ort 800 Menschen dort, die Schatten suchen. Darunter auch viele ältere. Auch in Gemünden sind laut unserer Reporterin rund 400 Menschen gestrandet. Die Menschen in Lohr sollen jetzt zur etwas 500 Meter entfernten Nägelseehalle am Schulzentrum geleitet werden. Denn dort gibt es Toiletten (denn die fehlen am Lohrer Bahnhof) und Getränke. Außerdem sollen von dort Busse die Reisenden weiterbefördern.

Die Deutsche Bahn meldete am Mittag, dass Züge im Fernverkehr umgeleitet werden müssen und sich dadurch verspäten. ICE-Züge auf der Strecke Würzburg - Aschaffenburg - Frankfurt würden nicht am Hauptbahnhof in Aschaffenburg halten, sondern erst wieder am Hanauer Hauptbahnhof. Alternativ sollen Reisende Nahverkehrszüge zwischen Aschaffenburg und Hanau nutzen.

fka/sre/mb/ls