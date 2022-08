Zugausfälle auf der Strecke Aschaffenburg-Darmstadt

Wie der Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV) am Dienstag um 6.25 Uhr mitteilt, ist wegen eines Waldbrands zwischen Messel und Dieburg auf der Bahnstrecke zwischen Aschaffenburg und Darmstadt mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen. Die Halte zwischen "Aschaffenburg Hauptbahnhof" und "Darmstadt Hauptbahnhof" der Regionalbahn 75 entfallen, heißt es in der Mitteilung. Demnach verkehrt in unregelmäßigen Abständen ein Busnotverkehr auf der Gesamtstrecke. Einzelne Züge verkehren zwischen Darmstadt und Aschaffenburg in Umleitung über Hanau, so der RMV weiter.

mapi/Quelle: RMV