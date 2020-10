Züge kollidieren mit Streugutkiste und Abfalleimer in Lohr

Am Dienstagabend, in der Zeit zwischen 20 Uhr und 21 Uhr kam es zu zwei gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr. Bislang unbekannte Täter platzierten am Bahnhof in Lohr zunächst eine Streugutkiste so am Bahnsteig, dass sie in den Gleisbereich hineinragte. Ein aus Würzburg kommender Regionalexpress erkannte den Gegenstand zu spät und touchierte diesen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Streugutkiste auf den Bahnsteig geschleudert.

Wenige Minuten später ereignete sich ein ähnlicher Fall auf einem Nachbargleis. Hierbei wurde ein Metallabfalleimer im Gleisbereich platziert. Dieser wurde ebenfalls von einem Regionalzug überfahren. Reisende wurden bei beiden Vorfällen nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr eingeleitet und sucht Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Würzburg, Tel. 0931/322590, entgegen.