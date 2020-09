Zuckerrübe fällt von Laster - Unfall bei Mosbach

An dem SUV wurde die vordere Stoßstange erheblich beschädigt, so dass ein Schaden in Höhe von mehr als 2.000 Euro entstand. Der Verursacher, der seine Ladung möglicherweise nicht richtig gesichert hatte, war weitergefahren. Das Polizeirevier Mosbach hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet, da sämtlich Transportgüter, auch Früchte, vor Fahrtantritt ausreichend zu sichern sind.

Kinder-Mountainbike in Buchen gestohlen

Ein 24-Zoll-Kindermountainbike der Marke Bergsteiger wurde am Montagnachmittag aus einem Carport in der Hauptstraße in Bödigheim gestohlen. Eine unbekannte Person überstieg das verschlossene Hoftor und entwendete das schwarz/weiß-grüne Fahrrad, welches mit Weißwandreifen ausgestattet ist. Zeugen des Diebstahls oder Personen, die das auffällige Rad gesehen haben, sollen sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, melden.

vd/Polizei Heilbronn