Zu weit links gefahren: Unfall in Rothenfels

Das meldet die Polizei Marktheidenfeld. Demnach wollte der Fahrer eines Jeeps aus der Kirchgasse kommend links auf die Hauptstraße einbiegen. Aufgrund eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos, musste der Fahrer des Jeeps zuvor links an diesem vorbei fahren. Da er sich jedoch anschließend nicht wieder weit genug rechts einordnete, kam es zum Verkehrsunfall mit der Fahrerin eines VW, welche rechts in die Kirchgasse einbiegen wollte. Beide Wagen hatten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000€.

Polizei Marktheidenfeld/kick