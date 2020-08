Zu spät gebremst - Auffahrunfall

Am Dienstag um 10:30 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Fiat die Würzburger Straße stadteinwärts und musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 50-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr dem Fiat mit einem VW hinten auf. Nach der Kollision klagte der Ältere über Nackenschmerzen. Es entstand ein Sachschaden von 3.500 Euro.

Betrunkener flüchtet auf Fahrrad

Eine Polizeistreife wollte in der Bardroffstraße am Mittwoch gegen 01:00 Uhr eine Gruppe Jugendlicher kontrollieren. Ein 19-Jähriger versuchte vor den Beamten mit einem Fahrrad zu flüchten, konnte aber eingeholt und kontrolliert werden. Hierbei fiel starker Alkoholgeruch auf. Ein freiwilliger Alcotest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der 19-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren und ihm wurde im Klinikum von einem Arzt Blut abgenommen. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr geht an die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.

Mit über 0,5 Promille erwischt

Beamte kontrollierten am MittwochI um 02:45 Uhr einen 33-jährigen Fahrer eines Daimler Sprinter in der Auhofstraße. Dabei fiel ihnen leichter Alkoholgeruch auf. Der Test ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille. Der Autofahrer muss in Kürze seinen Führerschein für einen bis drei Monate bei der Polizei abgeben und ein Bußgeld von bis zu 500 Euro zahlen.