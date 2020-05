Zu schnell auf der A3 unterwegs - 6000 Euro Sachschaden

Am Donnerstagmorgen gegen 8:50 Uhr befuhr ein 47-jähriger Honda-Fahrer die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. An der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost verließ er die Autobahn. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor er im Kurvenbereich der Ausfahrt die Kontrolle über seinen Auto und kollidierte mehrfach mit der dortigen Schutzplanke. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.



Beim Fahrstreifenwechsel Auto übersehen

Goldbach, A3, Fahrtrichtung Frankfurt. Am Donnerstagnachmittag um kurz vor 17:00 Uhr führte der Fahrer eines Sattelzuges einen Fahrstreifenwechsel von der rechten auf die mittlere Fahrspur durch. Der 52jährige Lkw-Fahrer übersah dabei einen auf der mittleren Spur fahrenden Opel und touchierte diesen an der rechten Fahrzeugseite. Das Auto drehte sich durch den Anstoß und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Zur Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen für ca. 30 Minuten gesperrt werden. Dadurch kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.



Reifen geplatzt - 5.000 Euro Sachschaden

Bischbrunn, A3 Fahrtrichtung Frankfurt. Am Donnerstagabend um 19:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Im Bereich der Gemarkung Bischbrunn platzte ihm der linke Vorderreifen. Der Mercedes kam dadurch ins Schleudern und touchierte die linksseitige Betonleitwand. Von dort wurde er abgewiesen und kam schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.





Fahrt unter Drogeneinfluss

Hösbach, A3. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 4:20 Uhr wurde der Fahrer eines VW einer Kontrolle unterzogen. Der 19-jährige Fahrer wies drogentypische Auffälligkeiten auf. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf THC. Der 19-Jährige musste sich auf der Dienststelle einer Blutprobe unterziehen und die Weiterfahrt wurde unterbunden.

xere/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach