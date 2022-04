Zu schnell unterwegs: Sprinter kommt bei Alzenau von Straße ab

Am Mittwoch gegen 4 Uhr befuhr ein 43-jähriger Sprinter-Fahrer die Staatsstraße 2302 von Rodenbach in Richtung Alzenau/Albstadt. In einer scharfen Rechtskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Sachschaden in Höhe ca. 2000 Euro. Der Schaden am Verkehrszeichen wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Westerngrund. Am Dienstag zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Grundstücksmauer in der Rennstraße an und entfernte sich von der Unfallstelle ohne den Schaden zu melden. Dieser wird auf 500€ geschätzt.

Auffahrunfall

Kahl. Am Dienstag gegen 11 Uhr befuhr ein 63-jähriger VW-Fahrer die Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Karlstein. An der Kreuzung zur Ostlandstraße musste dieser verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah eine hinter ihm fahrende 21-jährige VW-Fahrerin und fuhr dem anderen Fahrzeugführer von hinten auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein gesamter Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

Stampfer von Ladefläche entwendet

Karlstein. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde von der Ladefläche eines Lkws, welcher auf einer Baustelle in der Hanauer Landstraße abgestellt war, ein Stampfer im Wert von ca. 4000 Euro entwendet.

Einbruch in Bürogebäude

Karlstein. Ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Bürogebäude in der „Zeche Gustav", welches gerade renoviert wird, und entwendete Werkzeuge im Wert von ca. 350 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizeiinspektion Alzenau