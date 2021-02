Zu schnell unterwegs - Polizei stoppt Aschaffenburger auf E-Scooter in Lohr

Am Sonntag gegen 16:45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in Lohr in der Jahnstraße und untersagte ihm die Weiterfahrt. Der 34-Jährige war mit einem nicht für den Straßenverkehr zugelassenen und 25 km/h schnellen E-Scooter unterwegs. Zudem konnte er weder eine Versicherung noch eine Fahrerlaubnis oder Mofa-Prüfbescheinigung für das Elektrokleinstfahrzeug vorweisen. Den Aschaffenburger erwartet nun eine Anzeige aufgrund der o.g. Verstöße.

mci / Quelle: Polizei Lohr