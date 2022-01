Zu schnell in Karlstein unterwegs - Jeep prallt an Baum

Am Montagabend befuhr ein 59-jähriger Jeep-Fahrer die St3308 von Kahl nach Karlstein. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit verlor er an dem Kreisverkehr, welcher sich zwischen den beiden Gemeinden befindet, die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf Selbigen auf. Danach wurde der Unfallverursacher nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kollidierte mit der Leitplanke, einem Baum und einem Lichtmast. Am Fahrzeug des Verursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Fremdschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Unfall bei stockendem Verkehr in Karlstein

Karlstein, Lkr. Aschaffenburg Am Montagmittag wollte ein 45jähriger Fahrradfahrer bei stockendem Verkehr links an den Fahrzeugen vorbeifahren. Hierbei blieb er mit seinem Fahrrad an der Frontstoßstange eines Skodas hängen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau