Zu schnell in die Kurve - Autofahrerin rutscht in Mainbrücke an Geländer

Am Montag kam gegen 19 Uhr der Wagen einer 52-jährigen Fahrerin in Karlstadt auf der regennassen Brückenstraße, von der alten Mainbrücke kommend, in einer Rechtskurve ins Rutschen. Der Wagen touchierte dabei ein Geländer der Gehwegbegrenzung. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro.

Vorfahrt missachtet

Retzbach, Ldkr. Main-Spessart. Am Montag übersah gegen 6.30 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer, welcher von Retzbach kommend in die Bundesstr. 27 einbiegen wollte, einen dort fahrenden Pkw und stieß gegen das Fahrzeug. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000.-Euro.

Zellingen, Ldkr. Main-Spessart. Zum Zusammenstoß zweier Pkw kam es in Zellingen am Montag gegen 10.45 an der Einmündung der Straße Am Braunen See in die Würzburger Str. Eine 56-jährige Fahrerin hatte dort beim Einbiegen den auf der Würzburger Str. fahrenden Pkw eines 39-jährigen Mannes übersehen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt