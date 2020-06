Zu schnell in der Kurve bei Vormwald: Brüderpaar stürzt mit Motorrad

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet gegen 18.30 Uhr der Fahrer eines Motorrads der Marke Kawasaki von der Fahrbahn und stürzte mit seinem Sozius. Der 20-jährige befuhr die Kreisstraße vom Engländerhaus in Richtung Vormwald bei Sommerkahl (Kreis Aschaffenburg), als er in einer langgezogenen Rechtskurve zu weit nach links geriet. Während das Kraftrad unter die Leitplanke rutschte, blieben der Fahrer und sein 17-jähriger Bruder auf der Straße liegen und erlitten lediglich Schürfwunden. Der Sachschaden wird auf circa 8000 Euro geschätzt.

Unfallflucht auf Parkplatz eines Verbrauchermarkts

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr wurde ein grauer Mercedes auf einem Parkplatz in der Aschaffenburger Straße beschädigt. Am linken Heck konnte roter Fremdlack festgestellt werden. Offensichtlich war der Fahrer eines Pkws beim Ausparken an dem Mercedes hängen geblieben. Der Unfallschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.

Unfallschaden verursacht und geflüchtet

Mömbris-Fronhofen, Lkr. Aschaffenburg. Lackschäden und Eindellungen an der rechten Fahrzeugseite eines grauen Audis verursachte ein bislang unbekannter Fahrer. Der Geschädigte parkte seinen Pkw auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Zeit von 08.00 Uhr bis 08.30 Uhr und musste bei seiner Rückkehr den Unfallschaden von circa 3000 Euro feststellen.

Computermaus geklaut

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Ein 17-jähriger Schüler steckte am Samstag um 10.30 Uhr in einem Geschäft am „Klinger“ eine Computermaus in seinen Rucksack und verließ damit den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Hierbei wurde er beobachtet. Die Beute hatte einen Wert von 5 Euro.