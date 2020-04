Zu schnell in der Kurve bei Neuhütten - BMW-Fahrer landet am Baum

Seine Fahrkünste überschätzt hatte am 23.04.2020 gegen 15.35 Uhr ein 18-jähriger Mann. Auf der Strecke vom Bischborner Hof Richtung Neuhütten verlor er in einer Kurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW, dieser kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Aus dem total beschädigten Fahrzeug konnten er und sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer sich selbst befreien. Beide erlitten nur leichte Blessuren. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmer aus der Böschung geborgen. An dem Einsatz war die FW Neuhütten beteiligt, sowie ein RTW. Bei dem Unfall wurde zudem eine Verkehrseinrichtung in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 36.000 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss durch Lohr

Lohr Am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr wurde in der Osttangente ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 26-jährige Fahrer zeigte drogentypische Auffälligkeiten und räumte auch einen länger zurückliegenden Konsum ein. Letztlich musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Der junge Mann darf nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel rechnen.

dc/Meldungen der Polizei Lohr