Zu schnell in der Kurve bei Michelbach: VW-Fahrer rutscht in entgegenkommenden Wagen

Am Dienstag, 16.06.2020, gegen 6.50 Uhr, fuhr ein 20 Jähriger mit seinem VW auf der Staatsstraße 3202 von Michelbach nach Albstadt. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Sachschäden werden auf insgesamt 4.000 Euro geschätzt. Der 20 jährige Verursacher sowie der 74 Fahrer des entgegenkommenden VWs und sein 62 Jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und zur Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizeiinspektion Alzenau hat nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 20 Jährigen aufgenommen.

Zwei Wildunfälle in Mömbris

Mömbris. Am Dienstagabend, 16.06.2020, kam es auf der Staatsstraße 2305 zwischen Mömbris und Blankenbach zu zwei Wildunfällen. Gegen 22:15 Uhr erfasste eine 49 Jähriger mit seinem Peugeot ein Reh. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von mind. 3.000 €. Kurz darauf gegen 22:50 Uhr kollidierte ein 37 Jähriger mit seinem Audi ebenfalls mit einem Reh. Am Audi wurden die Stoßstange und die Motorhaube beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf mind. 2.5000 € geschätzt. Beide Fahrer blieben unverletzt. Auffahrunfall in Karlstein

Karlstein-Dettingen. Am Dienstag, 16.06.2020, gegen 12:10 Uhr musste eine 37 jährige Seat-Fahrerin in der Hanauer Landstraße verkehrsbedingt abbremsen. Ein 30 jähriger Mitsubishi-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Seat auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der 30 Jährige wurde vor Ort verwarnt.

Zu schnell in der Kurve - Opel-Fahrer rutscht bei Kahl in die Weise

Kahl. Am Dienstag, 16.06.2020, gegen 14:10 Uhr fuhr ein 57 Jähriger mit seinem Opel von der A45 von Hanau kommend an der Anschlussstelle Alzenau-Nord ab. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er im Kurvenbereich der Ausfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit zwei Leitpfosten und rutschte in die Wiese. An der Fahrzeugfront entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Ein Abschleppdienst zog den Opel wieder auf die Fahrbahn. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Sprinter schrammt Vordach in Dettingen

Karlstein-Dettingen. Am Dienstag 16.06.2020, gegen 10:20 Uhr befuhr eine 53 Jährige mit ihrem Ford Sprinter die Hahnenkammstraße in Richtung Hanauer Straße. Da sie zu weit rechts fuhr, stieß sie mit dem Dach des Sprinters gegen ein Glasvordach einer dortigen Bäckerei. Das Glasdach ging hierbei zu Bruch, das Fahrzeugdach wurde ebenfalls beschädigt. Die Sachschäden werden insgesamt auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Die Fahrerin wurde nicht verletzt und vor Ort verwarnt.

