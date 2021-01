Zu schnell in Autobahnauffahrt Kleinostheim - Auto schwer beschädigt

Am Dienstagnachmittag befuhr eine 47-Jährige die Anschlussstelle der A3 bei Kleinostheim in Richtung Frankfurt. In der Auffahrt zur Nebenfahrbahn der A3 geriet ihr Seat Ibiza allerdings aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Der Wagen drehte sich in Folge dessen mehrfach um die eigene Achse und stieß hierbei gegen die Außenleitplanke. Am Auto entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 5000 Euro, die Fahrerin blieb unverletzt.

dc/Meldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach