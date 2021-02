Zu schnell bei Schnee - Opel prallt in Alzenau-Michelbach gegen Hausfassade

Die Fahrerin blieb unverletzt. Gegen 7 Uhr fuhr eine 50-jährige Opel-Fahrerin von Albstadt kommend in Richtung Staatsstraße 2305. Auf der eisglatten und schneebedeckten Straße kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen eine Hausfassade. Der Pkw wurde dabei auf der rechten Seite und im Frontbereich stark beschädigt (5.000 Euro). Er musste abgeschleppt werden. An dem Gebäude wird der Schaden auf 10.000 Euro geschätzt.

Unfallflucht - gegen Verkehrsschild gerutscht

Karstein-Großwelzheim. Am Montagabend beobachtete ein Zeuge eine Unfallflucht im Bereich der Umgehungsstraße in Großwelzheim. Um kurz nach 18 Uhr war ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer von der Staatsstraße 3308 in die Einmündung zum Sportplatz der Germania Großwelzheim gefahren. Dabei rutschte er auf der schneebedeckten Fahrbahn nach links auf die dortige Verkehrsinsel und erfasste frontal ein Verkehrszeichen. Der Fahrer und der Beifahrer stiegen aus und begutachteten den angerichteten Schaden an dem Schild (circa 200 Euro). Anschließend stiegen sie wieder ein und fuhren unverrichteter Dinge weiter. Laut dem Zeugen soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen dunklen Skoda, eventuell Typ Fabia, gehandelt haben.

Mercedes auf Parkplatz angefahren

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Montag zwischen 12.15 und 12.30 Uhr wurde ein Mercedes auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Emmy-Noether-Straße angefahren. Der Verursacher hatte den Mercedes offenbar beim Ein- oder Ausparken auf der rechte Seite beschädigt (1.500 Euro) und war geflüchtet.

Geparkten Ford beschädigt

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Am Montagabend wurde in der Freigerichter Straße ein geparkter Ford von einem bisher unbekannten BMW angefahren. Ein Zeuge hatte gegen 20 Uhr beobachtet, wie ein BMW-Fahrer von der Alzenauer Straße nach links in die Freigerichter Straße abbog. Da er offenbar zu schnell auf der schneebedeckten Straße unterwegs war, kam es ins Rutschen und touchierte den Ford mit der Beifahrerseite an der linken Heckstoßstange. Trotz eines Schadens von circa 300 Euro an dem Ford, suchte der BMW-Fahrer das Weite. Hinweise in allen Fällen an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Im Graben gelandet

Wiesen, Lkr. Aschaffenburg. Am Montagmorgen gegen 07 Uhr landete ein 20-jähriger BMW-Fahrer auf der Staatsstraße 2305 bei Wiesen im Graben, wobei er einen Leitpfosten beschädigte. Fazit: 2.500 Euro Schaden am BMW und 50 Euro an dem Leitpfosten.

mci / Quelle: Polizei Alzenau