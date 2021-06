Zu schnell bei Regen - Unfall bei Albstadt

Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Um 16.15 Uhr fuhr ein 57-jähriger BMW-Fahrer auf der Staatsstraße von Albstadt in Richtung Rodenbach. In einer scharfen Rechtskurve geriet er auf der nassen Straße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Er streifte den entgegenkommenden Seat einer 54-jährigen Frau, die dadurch ins Bankett geriet und gegen ein Verkehrsschild stieß.

Motorrollerfahrer stürzt in Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagnachmittag kam der Fahrer eines Motorrollers auf der Staatsstraße 2305, Höhe Anschlussstelle Alzenau-Nord, alleinbeteiligt zu Fall. Der 53-jährige fuhr gegen 17.30 Uhr von Hanau kommend in Richtung Alzenau. Im Auslauf des Kreisverkehrs kam er auf der regennassen Straße gegen den Bordstein und stürzte. Dabei zog er sich Prellungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Hanau gebracht. Der Schaden am dem Motorroller wird auf 250 Euro geschätzt.

Betrunkene Autofahrerin verursacht zwei Unfälle in Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Eine alkoholisierte Autofahrerin verursachte am Dienstagnachmittag zwei Verkehrsunfälle, bei denen ein Gesamtschaden von 4.000 Euro entstand. Ein Zeuge konnte gegen 15 Uhr beobachten wie eine Opel-Fahrerin in der Kantstraße gegen eine Grundstücksmauer fuhr. Trotz eines Schadens an der Mauer (500 Euro) fuhr die 43-jährige Frau einfach weiter. Kurze Zeit später fuhr sie dann in der Märkerstraße auf den haltenden Skoda einer 51-jährigen Frau. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die Skoda-Fahrerin blieb unverletzt. Nachdem ein Alkotest bei der Frau einen Wert von 2,9 Promille ergab, folgte die obligatorische Blutentnahme. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Der Schaden bei dem Auffahrunfall wird auf 3.500 Euro geschätzt.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau