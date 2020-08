Zu schnell bei Regen: Suzuki kippt bei Westerngrund aufs Dach

Um 9.15 Uhr fuhr ein 26-jähriger Suzuki-Fahrer auf der Staatsstraße 2306 in Richtung Waldrode. Nach einer Rechtskurve kam er auf der regennassen Straße wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Das Auto stellte sich quer und kippte im Straßengraben auf das Dach. Der Fahrer und sein 13-jähriger Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Beide erlitten einen Schock. Das Auto musste abgeschleppt werden.



Kahl. In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendete ein Unbekannter aus dem Garten eines Anwesens in der Straße An der Stockwiese einen Rasenmähroboter samt der dazugehörigen Ladestation. Der Schaden beträgt knapp 1000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.