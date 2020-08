Zu schnell bei Regen - Renault prallt in Böschung

Bei einem Verkehrsunfall bei Kaltenberg wurde eine Pkw-Fahrerin am frühen Montag leicht verletzt, es entstand ein Schaden von 7.000 Euro. Um 0.15 Uhr fuhr eine 37-jährige Renault-Fahrerin von Blankenbach in Richtung Kaltenberg. Kurz vor Kaltenberg kam die Frau in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Straße nach links von der Fahrbahn ab. Sie prallte mit ihrer Auto-Front gegen die Böschung. Die Frau klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Arm und Schwindel. Sie wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Klinikum nach Aschaffenburg gebracht. Der Renault hatte nur noch Schrottwert, er musste abgeschleppt werden.

16 Altreifen entsorgt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagabend gegen 20 Uhr stellte ein Fahrradfahrer fest, dass in Alzenau insgesamt 16 Altreifen entsorgt wurden. Die Reifen waren auf einem Feldweg in der Verlängerung der Prischoßstraße, auf Höhe der Brücke über die A45, abgelagert worden.

Hinweise an die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau