Zu schnell bei Nässe - Opel rutscht bei Alzenau aus der Kurve

Am Dienstag wollte gegen 14 Uhr ein 57-Jähriger die A45 an der Anschlussstelle Alzenau-Nord verlassen. Hierbei verlor er im Kurvenbereich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel des Mannes brach aus, beim Versuch des Gegenlenkens, kam der Wagen dann von der Fahrbahn ab und landete in der angrenzenden Wiese. Hierbei überfuhr der Pkw noch mehrere Leitpfosten. Der Pkw wurde hierbei nur gering beschädigt, musste allerdings durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Trotz Fahrverbot mit dem Auto unterwegs

Hösbach. Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Dienstagabend auf der A3 bei Hösbach festgestellt, dass gegen den 23-Jährigen Fahrer eines Audis ein rechtskräftiges Fahrverbot bestand. Da der Mann seinen Führerschein bislang noch nicht bei der zuständigen Behörde abgegeben hatte, wurde dieser sichergestellt. Gegen den Herrn wurde zudem ein Verfahren wegen Fahrens trotz Fahrverbots eingeleitet.

Berufskraftfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Weibersbrunn. Am Dienstag wurde gegen 11 Uhr ein 53-Jähriger als Fahrer eines Sattelzuges auf der A3 bei Weibersbrunn kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Fahrerlaubnis des Mannes nicht mehr gültig war. Zudem konnte der Mann keine gültige Berufskraftfahrerqualifikation vorweisen. Den Mann erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem wird geprüft, inwieweit dem verantwortlichen Halter des Sattelzuges ein Vorwurf gemacht werden muss, da es dieser versäumte, die Fahrerlaubnis seines Mitarbeiters zu überprüfen.

Unter Drogeneinfluss mit dem Auto gefahren

Aschaffenburg. Am Dienstag fiel einer Streife der Verkehrspolizei eine Mercedes auf der A3 bei Aschaffenburg aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf. Während der anschließend durchgeführten Kontrolle stellen die Beamten deutlichen Marihuana-Geruch im Fahrzeug fest. Bei der daraufhin durchgeführten Durchsuchung wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Der 29-Jährige Fahrer gab daraufhin an, kürzlich Drogen konsumiert zu haben, ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief zudem positiv. Daraufhin musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen, zudem wurde seine Weiterfahrt unterbunden. Es folgt zudem eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und Fahrens unter Drogeneinfluss.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach