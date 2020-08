Zu schnell bei Nässe- 22-Jährige bei Großheubach schwer verletzt

Am Montag, gegen 8.15 Uhr, fuhr eine VW-Fahrerin die Staatsstraße 2441 zwischen Röllbach und Großheubach. Aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn kam die 22-Jährige in einer leicht abschüssig verlaufenden Rechtskurve ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser kam nach rechts von der Straße ab und landete im Straßengraben. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Erlenbach gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss

Dorfprozelten. Am Montag, gegen 15.30 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein Fahrradfahrer kontrolliert, der in Schlangenlinien fuhr. Hier stellte sich heraus, dass der 21-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem wurden ca. 4,7 Gramm Marihuana bei ihm aufgefunden. Der junge Mann muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Pfosten umgefahren - Unfallflucht

Miltenberg. Zwischen dem 09. und 17.08.2020 wurde in der Mainzer Straße, am Alten Bahnhof, ein Metallpfosten, umgefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

An Hausecke hängengeblieben - weiter gefahren

Dorfprozelten. Ein bisher unbekannter Fahrer eines LKW blieb am Samstag, kurz vor 9.00 Uhr, in der Hauptstraße mit seinem Fahrzeug an der Hausecke eines Anwesens hängen. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro zu kümmern, fuhr er weiter.

Lastwagen ohne Versicherungsschutz

Amorbach. Am Montag, gegen 14.50 Uhr, wurde bei Amorbach, auf der B 47 der Fahrer eines Klein-Lasters einer Kontrolle unterzogen.Hier wurde festgestellt, dass der Lastwagen nicht versichert war, woraufhin der Laster nicht weiterfahren durfte. Den 25-jährigen Fahrer, sowie den Halter des Opel-LKW, erwarten nun Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Müll illegal entsorgt

Bürgstadt. In der Nacht zum vergangenen Freitag entsorgten Unbekannte in der Industriestraße acht Müllsäcke, die größtenteils mit Plastikmüll gefüllt waren. Leider gibt es keine Hinweise auf diesen Umweltfrevler.

