Zu schnell auf Kreisstraße in Schöllkrippen - VW-Fahrer prallt gegen Baum

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße AB 20 entstand am Dienstagabend ein Schaden von 11.500 Euro. Gegen 20 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW auf der AB 20 von Heinrichsthal kommend. An der Kreuzung zur K AB 2 übersah der Fahranfänger aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit den Kreuzungsbereich. Er fuhr geradeaus über die K AB 2 und kam von der Fahrbahn ab.

Hierbei touchierte er das dortige Verkehrsschild und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand nach ersten Einschätzungen wirtschaftlicher Totalschaden (rund 10.000 €). Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt. Des Weiteren wurde das Verkehrsschild beschädigt.

Parkrempler in Wasserlos

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagabend um 19 Uhr beschädigte eine 61-jähriger Porsche-Fahrerin beim Einparken in der Schloßbergstraße einen abgestellten Opel. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 3.500 Euro.

Fehler beim Abbiegen - Sattelzug streift Opel

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag um 17 Uhr wollte ein 49-jähriger Mann mit seinem Gespann (Lkw mit Auflieger) von der Alzenauer Straße nach rechts in die Hanauer Landstraße abbiegen. Hierbei streifte er mit dem ausscherenden Auflieger den vor der Ampel wartenden Opel eines 33-jährigen Mannes. An dem Auflieger entstand kein Schaden, der Opel wurde auf der linken Seite beschädigt (2.000 Euro).

Mömbris-Niedersteinbach, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurde der Zaun eines Anwesens im Bereich der Hessenkurve angefahren. Der flüchtige Verursacher war offenbar von der Fahrbahn angekommen und gegen den Zaun gefahren. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Fehler beim Rangieren - VW Beschädigt

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag um 09 Uhr musste ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer aufgrund eines Verkehrshindernisses in der Hauptstraße rangieren. Dabei fuhr er mit seiner Anhängerkupplung gegen die Fahrzeugfront eines VW, dessen Fahrerin hinter ihm wartete. Am Daimler entstand kein Sachschaden. Am VW wurde die Stoßstange eingedrückt (2.500 Euro).

Kat von Auto in Hörstein abgeflext

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen dem 10.02.2022 und dem 21.02.2022 entwendete ein Unbekannter den Katalysator eines VW. Der Pkw war auf dem Vorhof einer Werkstatt im Industriegebiet Alzenau-Süd B abgestellt. Der Täter bockte den VW hoch und flexte den Kat ab. Der Schaden beträgt 1.200 Euro.

Steinwurf gegen Balkontür in Kahl

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagmorgen gegen 11.45 Uhr wurde die Balkontür eines Anwesens am Berliner Platz mutwillig beschädigt. Der unbekannte Täter warf offenbar einen Stein gegen die Scheibe der Balkontür, wodurch diese zersprang. Der Schaden beträgt 300 Euro.