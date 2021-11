Zu schnell auf der Lohrer Mainlände - Mondeo mit Totalschaden

Um eine Kurve zu fahren, war die Geschwindigkeit dann doch zu hoch, denn der 20-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte frontal gegen mehrere Absperrpfosten. An seinem Ford Mondeo entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro und musste abgeschleppt werden. Für den unverletzten „Testfahrer“ ist ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg vorgesehen.



Zerbrochene Bierflasche geworfen

Frammersbach. Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, feierte eine kleine Personengruppe in Frammersbach im Ortsbereich. Einem 20-Jährigen passte es nicht, dass er aufgrund seiner Alkoholisierung die Gruppe verlassen sollte. Dies nahm er als Grund, um eine zerbrochene Bierflasche nach seinem 16-jährigen Freund zu werfen. Der 16-Jährige wurde von der Flasche getroffen und erlitt eine leichte Schnittverletzung am Arm. Der 20-jährige Täter verständigte vorbildlich selbst die Polizei. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.