Zu schnell auf der Hohler Chaussee - Auto beschädigt

Gegen 18.30 Uhr am Freitag fuhr ein 18-jähriger Hanauer mit seinem Peugeot die Staatstraße 2443, von Hohl kommend Richtung Hörstein. Wenige hundert Meter vor Hörstein kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Der Schaden an dem Leitpfosten ist mit 50.- Euro relativ gering, aber an dem Pkw entstand im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von ca. 800.- Euro.

Karlstein-Dettingen am Main, Lkrs. Aschaffenburg. Am 11.09.2020 gegen 14.45 Uhr wollte ein 58-jähriger Hanauer mit seinem Lastwagen aus der Straße „Auwanne“ die Frankenstraße überqueren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Fiat 500, der von einer 58-jährigen Mainaschafferin, gelenkt wurde. Hierbei touchierte der Hanauer den Fiat im rechten Heckbereich. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500.- Euro.

Fensterscheiben eingeworfen

Alzenau-Kälberau, Lkrs. Aschaffenburg. Zwischen dem 10.09.2020, 19.30 Uhr und dem 11.09.2020, 15.30 Uhr, wurden in der Kälberauer Straße die einfachverglasten Fensterscheiben eines baufälligen Gebäudes durch unbekannte Täter eingeworfen. Der Sachschaden beträgt ca. 70.- Euro.

Kennzeichen von Sprinter in Krombach gestohlen

Krombach, Lkrs. Aschaffenburg. Zwischen dem 10.09.2020, 16.00 Uhr und dem 11.09.2020, 07.00 Uhr, wurde in Krombach, Hauptstraße 101 das vordere Kennzeichen eines weißen Mercedes Sprinters entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den o.g. Vorgängen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der 06023/944-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau