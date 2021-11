Zu schnell auf B26a unterwegs: 18-Jähriger prallt bei Arnstein mit Corsa in Leitplanke

m Sonntag um 10.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer mit seinem Opel Corsa die Bundesstraße 26a. Auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Nachdem er gegen die rechte Seitenschutzplanke fuhr und abprallte, drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad und schleuderte weiterhin in die gegenüberliegende Seitenschutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.700 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis mit dem Roller unterwegs

Zellingen. Am Sonntag um 17 Uhr befuhr ein 20-Jähriger die Turmstraße mit seinem Kleinkraftrad. Bei der Kontrolle wurde bekannt, dass der Fahrer die benötigte Fahrerlaubnis der Klasse M nicht besitzt und somit das auf ihn zugelassene Zweirad nicht hätte fahren dürfen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aschfeld. Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 8 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen in der Bachgasse geparkten Pkw. Die Scheibenwischer waren verbogen und das hintere Kennzeichen wurde entfernt und verkehrt herum wieder angebracht. Hierbei wurde die Kennzeichenhalterung beschädigt. Im Nahbereich wurden weitere Fahrzeuge festgestellt, an denen die Scheibenwischer hochgeklappt, jedoch nicht beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Polizeiinspektion Karlstadt