Zu schnell an Staustufe bei Lohr: 700 Euro und drei Monate Führerschein weg

Aus diesem Grund führt die Polizeiinspektion Lohr regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen an unterschiedlichen Stellen durch. Am Samstagmittag wurde an der Staustufe ein VW- Fahrer, der mit seinem Fahrzeug in Richtung Lohr fuhr, mit 185 km/h gemessen. Der Mann muss nun mit einem 3-monatigen Fahrverbot, 2 Punkten und einem Bußgeld in Höhe von mindestens 700 Euro rechnen.

Ruhige Freinacht in Lohr

Laut Polizei verlief die Freinacht, bis auf vereinzelte Ruhestörungen, weitestgehend ruhig. Auch die Ruhestörer verhielten sich einsichtig, so dass auf Anzeigen und weitergehende Maßnahmen verzichtet werden konnte.

mkl/Polizei Lohr