Zu heißes Massagetuch verursacht Feuer auf Balkon in Aschaffenburg

Nachdem sie dieses in der Mikrowelle zu stark erhitzt hatte, wickelte sie es in ein Handtuch und legte es zum Abkühlen auf die Polsterablage ihrer Balkonmöbel. Durch den Hitzestau, in Verbindung mit dem Wind, gerieten die Polsterauflage und andere in der Nähe befindlichen Gegenstände in Brand. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr, konnte ein Nachbar den Brand löschen. Zu diesem Zeitpunkt war bereits ein Schaden von ca. 5.000,- € entstanden. Gegen die 43-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Verordnung zum Verhüten von Bränden eingeleitet.

Entgegenkommender Lkw verliert Ladung

Aschaffenburg. Am Freitagmorgen, gegen 07:30 Uhr, befuhr eine 28-Jährige mit ihrem Seat Ibiza die Kahlgrundstraße in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Unmittelbar vor der dortigen Autobahnunterführung kam ihr ein Lkw entgegen, der offenbar Ladung verlor. Diese, es dürfte sich um einen Gasbetonstein gehandelt haben, kollidierte mit dem Pkw der jungen Frau, so dass daran Sachschaden von schätzungsweise 400,- € entstand. Der Fahrer des entgegenkommenden Lkw setzte seine Fahrt, vermutlich in Unwissenheit über das Unfallgeschehen, fort. Über den Fahrer des Lkw, oder das Fahrzeug selbst, sind bislang keine Hinweise vorhanden. Zeugen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Jugendlicher mit Marihuana

Aschaffenburg. Bei der Kontrolle einer vierköpfigen Jugendgruppe am Freitagabend, gegen 21:20 Uhr, in der Theresienstraße konnte eine Streifenbesatzung der Zentralen Einsatzdienste Aschaffenburg bei einem 17-Jährigen eine kleine Menge Marihuana aufgefunden werden. Das Rauschgift ist der Jugendliche los. Gegen ihn wird wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Randalierende Jugendgruppe

Aschaffenburg. Ein Anwohner konnte am frühen Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr eine Jugendgruppe beobachten, die die Heinsestraße entlanglief. Hierbei fiel dem Zeugen auf, dass sich eine männliche Person aus der Gruppe einem geparkten Nissan Qashqai näherte und unmittelbar danach ein Schlaggeräusch zu hören war. Der Anwohner verständigte daraufhin sofort die Polizei, die im Rahmen der Fahndung in der Frohsinnstraße auf eine Gruppe Heranwachsender traf. Ob es sich hierbei um die gleiche Gruppe wie zuvor in der Heinsestraße handelte, muss noch im Nachgang geklärt werden. Bei einer parallel durchgeführten Nachschau in der Heinsestraße konnten mehrere Pkw festgestellt werden, die Beschädigungen aufwiesen. Ob es sich hierbei um alte, oder neue Schäden handelt, konnte zunächst nicht eruiert werden.

Die angetroffenen Heranwachsenden durften nach durchgeführten Identitätsfeststellungen weiterziehen.

Gegen einen 20-Jährigen aus der Gruppe wurde wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er führte ein sogenanntes Einhandmesser mit.

Geklärte Unfallflucht

Großostheim. Eine Verkehrsunfallflucht in der Kanzleistraße wurde der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Freitagnachmittag gemeldet. Ein 31-Jähriger musste bei der Rückkehr zu seinem geparkten Audi feststellen, dass dieser von einem Unbekannten angefahren worden war. Ihm gegenüber meldete sich jedoch ein Zeuge, der den Unfallhergang um 11:35 Uhr beobachten konnte und sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs, ein Mitsubishi, gemerkt hatte. Nach der späteren Unfallaufnahme durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg nahmen die Beamten Kontakt mit dem Fahrzeughalter des benannten Mitsubishis auf. Dieser, ein 81-Jähriger, räumte auf Vorhalt die Tat ein. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der entstandene Sachschaden bei dem Unfall dürfte insgesamt 1.500,- € betragen.

Unbekannter stiehlt Parfüm

Goldbach. Die Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes im Erlengrund konnte am Freitag, gegen 18:00 Uhr, einen männlichen Kunden beobachten, wie sich dieser Parfüms im Wert von ca. 80,- € in die Jackentasche steckte. Auf Ansprache durch die Mitarbeiterin ergriff der Mann die Flucht. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei führten zunächst zwar nicht zum Erfolg, aufgrund der guten Beschreibung des Langfingers, dürfte sich dieser demnächst für seine Tat verantworten müssen.

Personenkontrolle führt zu Cannabis

Hösbach. Bei der Kontrolle eines Jugendlichen in der Schöllkrippener Straße konnte eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Aschaffenburg bei einem 16-Jährigen eine kleine Menge Marihuana auffinden. Der junge Mann, der sich wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten muss, wurde seiner Mutter übergeben. Das Rauschgift wurde sichergestellt.

Meldungen der Polizei Aschaffenburg

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Alzenau - Gegen 19:55 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2305, kurz nach dem Hahnenkammwerk, zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr. Eine 60 jährige Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Renault in Fahrtrichtung Niedersteinbach, als es mit einem entgegenkommenden Pkw zum Kontakt beider Außenspiegel kam. Während die Renaultfahrerin sofort anhielt, setzte der Pkw seine Fahrt in Richtung Alzenau fort. Keine Hinweise auf den Unfallgegner bekannt. Der Sachschaden wird auf 300,- Euro geschätzt.

Kleinkahl - Ein 49-jähriger Halter eines weißen Audi, Q5, parkte seinen Pkw am Donnerstag, 20.01.22, 22:30 Uhr, vor seinem Wohnanwesen in der Großlaudenbacher Straße ordnungsgemäß rechts neben der Fahrbahn. Als er am Freitag, 21.01.22, 07:30 Uhr, zu seinem Pkw kam, stellte er fest, dass sein linker Außenspiegel auf der Fahrerseite abgefahren wurde. Hier sind ebenfalls keine Täterhinweise bekannt und der Schaden wird hier auf ca. 500,- Euro beziffert.

Schöllkrippen - Am Freitag, 21.01.2022, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, kam es Am Sportgelände 1 zur Beschädigung des dortigen Parkautomaten und einer Wasserzapfanlage für Wohnwagen. Mutwillig wurden mit Tritten die Beschädigungen begangen. Am daneben befindlichen Vereinsheim der Wasserwacht wurden zwei Scheiben mit Steinen eingeworfen. Zudem lagen im Bachlauf zwei Mülltonnen und ein Leerrohr für Glasfaserkabel. Gerade hier ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Der Gesamtschaden wird von der Verwaltungsgemeinschaft Schöllkrippen auf mindestens 1.500,- Euro geschätzt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Betäubungsmitteldelikte

Bei Fahndungstreffer Methadon aufgefunden

Alzenau - Um 14:15 am Freitag Uhr fiel einer Polizeistreife an einer Bushaltestelle in Hörstein, Dettinger Straße, eine männliche Person auf, welche einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den 43-jährigen Mann drei Aufenthaltsermittlungen wegen Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten vorlagen. Bei einer Durchsuchung der Person wurden insgesamt 9 verschreibungspflichtige Methadontabletten aufgefunden. Die Person gab sofort zu, dass er sich die Tabletten illegal, ohne Rezept besorgt hätte. Dafür erwartet ihn jetzt noch eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kahl am Main - Ein Beziehungsstreit war Auslöser für einen Polizeieinsatz um 23:10 Uhr am Bahnhof in Kahl. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme wurde festgestellt, dass die 16-jährige Schülerin und ihr 19-jähriger Begleiter deutlich unter Drogeneinfluss standen. Bei einer Personendurchsuchung wurden im Kopfhöreretui des jungen Mannes über 25 Gramm Haschischöl, eine Kleinmenge Marihuana-Tabak-Gemisch und eine Kleinstmenge von unter einem Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Die Folge ist eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Meldungen der Polizei Alzenau