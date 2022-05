Zoll schlägt zu - Zwei Hanauer in U-Haft

16.04.2021, Hessen, Frankfurt/Main: Mitarbeiter des Zolls führen auf einer Baustelle eine Durchsuchung im Zusammenhang mit Bekämpfung von Schwarzarbeit durch. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bildunterschrift 2021-05-04 --> Kampf gegen Schwarzarbeit: Mitarbeiter des Zolls durchsuchen eine Baustelle in Frankfurt. Foto: Sebastian Gollnow (dpa)

Ihnen werde Beihilfe zum Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt, Betrug zulasten der Sozialkassen, Lohnsteuerhinterziehung zur Last gelegt. In einzelnen Fälle sei es dabei um einstellige Millionenbeträge gegangen, so Manger.

Die durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Würzburg koordinierten Ermittlungen des Zolls erfolgten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Sie hätten ein »stark verwobenes Kettenbetrugsgeflecht« aufgedeckt, in das mehrere Baufirmen als Rechnungskäufer und verschiedene Aussteller von Scheinrechnungen verstrickt sein sollen.

Der Einsatz begann in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags und sei am Dienstag abgeschlossen worden. Zusammen mit Kräften der Staatsanwaltschaft Darmstadt und der Steuerfahndung Wiesbaden seien zeitweise über 130 Einsatzkräfte aus mehr als zehn verschiedenen Hauptzollämtern beteiligt gewesen. Zudem waren zwei Bargeldspürhunde vor Ort. Bei der Aktion seien »umfangreiche Beweismittel« sichergestellt worden sowie Vermögenswerte, ferner 85.00 Euro Bargeld.

rbb