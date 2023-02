Zoff vor Aschaffenburger Club: Schläger flieht

Der Streit hatte sich gegen Mitternacht vor einem Club in der Luitpoldstraße zugetragen. Zwischen zwei 20-Jährigen und einer anderen Personengruppe war es offensichtlich zum Streit gekommen, der in der Folge in einem Angriff endete. Ein noch Unbekannter aus der Gruppe hat dem Sachstand nach zunächst einen der beiden jungen Männer geschlagen und es bei dem zweiten ebenso versucht. Hierbei seien auch Beleidigungen in Richtung der 20-Jährigen ausgesprochen worden. Einer der Geschädigten erlitt laut Polizeisprecher Maximilian Basser nicht näher benannte leichte Verletzungen

Der Täter und die dazugehörige Gruppe flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Aschaffenburger Polizei blieb bislang ohne Erfolg.

Der Angreifer kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 25 Jahre alt, Circa 180 cm groß, Vollbart, trug einen Trainingsanzug mit einem Adidas-Oberteil in Blau



Hinweise zu dem Täter oder dem Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Autoscheiben eingeschlagen und Pkw durchwühlt

KAHL. In den frühen Morgenstunden hat am Sonntag ein bislang Unbekannter gleich an zwei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und sich Zugang zum Fahrzeuginneren verschafft. Zeugen hatten den Täter beobachtet und in die Flucht geschlagen. Die Polizei Alzenau ermittelt und hofft auch auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Kurz vor 01:00 Uhr sahen Anwohner in der Forststraße einen unbekannten Mann, der sich an einem Opel Astra zu schaffen machte und eine Scheibe des Autos einschlug. Im weiteren Verlauf durchsuchte der Täter das Auto mutmaßlich nach brauchbarem Diebesgut. Die beiden Zeugen machten sich bemerkbar. Der Mann flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Bahnhof. Die erst etwas später verständigte Polizei fahndete nach dem Flüchtigen, leider ohne Erfolg. Ob aus dem Opel etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Um 03:20 Uhr wurde ein Anwohner in der Bahnhofstraße von der Alarmanlage seines Fahrzeugs geweckt. Auch hier hatte ein Unbekannter die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen und flüchtete im Anschluss. Gestohlen wurde nichts. Dem aktuellen Sachstand nach gehen die Ermittler von dem gleichen Täter aus. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Zwischen 160 - 170cm groß, Dunkel gekleidet, Circa 25 Jahre alt, trug einen kleinen Rucksack oder eine kleine Tasche bei sich.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Samstag kam es zwischen 08:30 Uhr und 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Parkplatz am Geschwister-Scholl-Platz. Ein silberner Mercedes wurde hierbei an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

MAINASCHAFF. Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Dienstag, 20:30 Uhr, und Freitag, 08:45 Uhr, einen blauen BMW in der Mainparkstraße mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr, und Freitag, 07:45 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Goethestraße. Ein silberner Ford KA wurde hierbei vorne links am Fahrzeug beschädigt.

HÖSBACH. Am Samstagmittag, zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr, kam es auf dem EDEKA-Parkplatz in der Siemensstraße zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde ein grauer VW Passat mit MSP-Kennzeichen an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Freitag, zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt, und Samstag, 10:00 Uhr, wurde eine Scheibe am Frühstückstempel in der Pompejanumstraße eingeschlagen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

ALZENAU, OT HÖRSTEIN. Auf dem LIDL-Parkplatz im Industriegebiet Süd A wurde am Samstag ein roter Nissan Quashqai mutmaßlich von einem daneben parkenden Fahrzeug beschädigt. Die Tatzeit liegt bei etwa 13:30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

